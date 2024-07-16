Мелёшин ответил, готов ли заменить Соболева

Форвард «Спартака» Павел Мелёшин высказался о том, готов ли заменить нападающего команды Александра Соболева.

Ранее сообщалось, что в услугах 27-летнего игрока заинтересован санкт-петербургский «Зенит».

«Конечно! Надеюсь, у меня будет больше игрового времени. Для этого работаю, стараюсь, забиваю», — приводит слова Мелёшина портал «РБ Спорт».

При этом футболист отметил, что у него много других конкурентов за позицию, но конкуренция — это всегда хорошо.

Стоит сказать, что в летнее межсезонье 20-летний Мелёшин стал лучшим бомбардиром «Спартака». В пяти встречах форвард забил три гола.