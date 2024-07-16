Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» представил новую форму на сезон-2024/25 видео

16 Июля 2024 • 19:48 Комментировать
Локомотив Москва
...
Акрон
20.07 15:00

Стало известно, в какой форме будет выступать московский «Локомотив» в новом сезоне Российской премьер-лиги.

В своем официальном телеграм-канале «железнодорожники» опубликовали видео с новой формой.

Отмечается, что первый комплект «Локомотива» получил красную расцветку с белой вертикальной полосой, которая символизирует выброс пара от паровоза.

В первом туре нового сезона РПЛ подопечные Михаила Галактионова примут на своем поле тольяттинский «Акрон». Встреча между командами пройдет в субботу, 20 июля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 15:00 по московскому времени.

 

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва

Новости по матчу

15 Июля
23:47
«Зенит» снова будет доминировать весь сезон» — Смородская
12 Июля
14:42
В Испании не верят в трансфер Баринова в «Алавес»
11 Июля
23:15
Игрок «Локомотива» может уехать в Европу
22:25
Смородская считает, что новый сезон может стать прорывным для Пиняева
21:50
Циклаури назвал фаворитов РПЛ
10 Июля
19:34
Точилин выделил российских игроков, не уступающих Ямалю
19:11
Галактионов до последнего надеялся, что Глушенков и Миранчук останутся в «Локомотиве»
18:37
Галактионов — о потерях Глушенкова и Миранчука: «Давайте не будем распускать сопли»
09 Июля
14:26
Ари: «Уход Гилерме и Миранчука ощутимо скажется на «Локомотиве»
08 Июля
16:52
Агент Сильянова: «К нам никто не обращался»
07 Июля
22:45
Баринов рассказал, что отказался от перехода в европейский клуб
14:05
Галактионов: Общались с Джикией, это топовый игрок
13:10
Булыкин сомневается, что Пиняев пойдёт в «Спартак»
10:35
Защитник «Локомотива» рассказал, кто станет новыми лидерами команды после ухода Глушенкова и Миранчука 1
06 Июля
20:29
Бурлак высказался о больших изменениях в составе «Локомотива»
16:38
Ташуев ответил, готов ли Пиняев стать лидером «Локомотива»
04 Июля
20:36
Гилерме рассказал, почему «Локомотив» не организовал ему прощальный матч
10:35
Экс-игрок «Спартака» рассказал о своём решении перейти в «Локомотив»
10:19
«Локомотив» сообщил о подписании бывшего футболиста «Спартака»
03 Июля
21:21
Мещеряков: «Миранчуку надо делать шаг вперёд, получать другие вызовы»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА АКРОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Отец Ямаля назвал точный счёт финала Евро-2024 Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании Испания сыграет с Аргентиной в Финалиссиме Руни назвал игрока, который забьёт победный гол в финале Евро-2024 Король Великобритании сделал заявление после поражения Англии в финале Евро-2024 Стало известно, сколько заработает Испания за победу на Евро-2024 Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Ямаль получил награду после финала Евро-2024 Когда и где пройдёт следующий чемпионат Европы «Арсенал» предлагает «контракт всей жизни» игроку сборной Испании
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024 Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024
Спортивные новости
Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Официально: Трусова вернулась в профессиональный спорт Крейчикова выиграла Уимблдон Джокович уверенно вышел в финал Уимблдона Медведев уступил Алькарасу в полуфинале Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Июля
19:48 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» представил новую форму на сезон-2024/25 видео
19:36 · Россия. Премьер-лига
Промес намекнул на возвращение в «Спартак»
19:12 · Россия. Премьер-лига
Селюк – о Гогуа: «Если Ганчаренко – дурак, то что поделать?»
19:09 · Россия. Премьер-лига
Силкин: Уход Кордобы станет огромной потерей для «Краснодара»
18:52 · Россия. Премьер-лига
Семшов считает, что «Зениту» нужно сохранить Клаудиньо
18:46 · Россия. Премьер-лига
«Химки» объявили о трансфере экс-игрока ЦСКА официально
18:45 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА объяснили отсутствие Давилы
18:38 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» подлил контакт с полузащитником официально
18:38 · Россия. Премьер-лига
Жена Давилы выступает против возвращения игрока в ЦСКА слухи
18:28 · Россия. Премьер-лига
«Нет ощущения, что «Зенит» непобедим» — Руслан Литвинов 1
18:27 · Россия. Премьер-лига
«Зениту» интересен экс-форвард «Реала»
18:05 · Россия. Премьер-лига
Бразильский форвард отказал «Спартаку» слухи
17:50 · Россия. Премьер-лига
Из «Спартака» может уйти форвард — это не Соболев слухи
17:28 · Россия. Премьер-лига
Олусегун назвал цель «Краснодара» в новом сезоне РПЛ
17:09 · Россия. Премьер-лига
Личка ответил, кто будет первым вратарём «Динамо»
17:00 · Россия. Премьер-лига
Щербаченко: «Зенит» встал на правильные рельсы – наверняка «Краснодар» сделает так же» эксклюзив
16:28 · Россия. Премьер-лига
Салихова оценила слова капитана «Спартака» Зобнина
16:16 · Россия. Премьер-лига
Вендел готов перейти в «Галатасарай» слухи
16:12 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис с «фонарём» - появилось фото экс-игрока «Манчестер Юнайтед» после драки фото
16:09 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Станкович рассчитывает на Зорина»
15:36 · Россия. Премьер-лига
Баранник уверен, что многие клубы РПЛ хотят подписать Дзюбу
15:28 · Россия. Премьер-лига
Сёмин считает, что «Зенит» движется в правильном направлении
15:17 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не ведёт работу над возвращением Промеса
15:09 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос: Было бы супер, если бы Неймар перешёл в «Зенит»
14:55 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Спартаку» усиление нужно больше других топ-клубов» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем