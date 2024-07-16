Стало известно, в какой форме будет выступать московский «Локомотив» в новом сезоне Российской премьер-лиги.

В своем официальном телеграм-канале «железнодорожники» опубликовали видео с новой формой.

Отмечается, что первый комплект «Локомотива» получил красную расцветку с белой вертикальной полосой, которая символизирует выброс пара от паровоза.

В первом туре нового сезона РПЛ подопечные Михаила Галактионова примут на своем поле тольяттинский «Акрон». Встреча между командами пройдет в субботу, 20 июля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 15:00 по московскому времени.