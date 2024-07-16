Промес намекнул на возвращение в «Спартак»

Бывший нападающий московского «Спартака» Квинси Промес опубликовал новый пост на своей страничке в социальной сети.

32-летний нидерландец выложил две фотографии, под которыми оставил загадочную подпись: «Всему приходит конец».

Ранее Промес опубликовал другой пост, где на фоне видео его голов за «Спартак» были три эмодзи: скрещенные пальцы, сердце и песчаные часы.

Напомним, Промес находится в ОАЭ в ожидании суда по возможной экстракции на родину, где он приговорен к семи с половиной годами колонии.

Стоит сказать, что 1 июля «Спартак» объявил о прекращении сотрудничества с Промесом в связи с истечением контракта.