Селюк – о Гогуа: «Если Ганчаренко – дурак, то что поделать?»

Во вторник было объявлено о переходе защитника Седрика Гогуа в «Химки». Агент Дмитрий Селюк, который работает с ивуарийским футболистом, считает Гогуа одним из лучших футболистом в Российской премьер-лиге.

«Гогуа – хороший защитник. А в ЦСКА такой тренер как Ганчаренко ставил Карпова. Ну и где сейчас Карпов? В «Уфу» отдали. Вот и весь Карпов. Если Ганчаренко – дурак, то что поделать? Я тут при чём?» - цитирует Селюка Sport24.

В стартовом туре Российской премьер-лиги «Химки» будут принимать махачкалинское «Динамо». Матч пройдёт в воскресенье, 21 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.