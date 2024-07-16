Силкин: Уход Кордобы станет огромной потерей для «Краснодара»

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин высказался об игре форварда «Краснодара» Джона Кордобы.
«Кордоба игрок высокого уровня, это топ-футболист для нашего чемпионата. Он в одиночку может решить эпизод», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».
По мнению эксперта, уход Кордобы станет потерей для «Краснодара», вряд ли клуб сможет его заменить.
В прошедшем сезоне 31-летний форвард появился на поле в 32 встречах с учетом всех турниров, стал автором 18 забитых голов и записал в свой актив шесть результативных передач.
Действующий трудовой договор Кордобы с «Краснодаром» рассчитан до середины 2025 года.
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