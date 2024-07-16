Семшов считает, что «Зениту» нужно сохранить Клаудиньо

Экс-игрок «Динамо» Игорь Семшов высказался о возможном уходе полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

Ранее сообщалось, что бразилец хочет продолжить карьеру во «Фламенго».

«Было бы лучше, если бы он остался. Тройка Вендел, Клаудиньо, Барриос уже сыгралась», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, «Зениту» нужно сохранить текущий состав, чтобы была стабильность, но в этой ситуации многое будет зависеть от самого Клаудиньо.

20 июля «Зенит» сыграет на выезде с «Крыльями Советов» в рамках первого тура нового сезона Российской премьер-лиги, начало — в 17:30 по столичному времени.