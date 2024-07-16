Защитник Седрик Гогуа пополнил состав «Химок». Подмосковный клуб посредством официального сайта объявил о подписании с 30-летним Гогуа контракта. Срок трудового соглашения клуб в пресс-релизе не раскрывает. При этом в прессе появлялась информация о том, что контракт рассчитан на один сезон.

Стоит сказать, что Седрик Гогуа в России поиграл за несколько клубов, в том числе за ЦСКА. В «Химки» ивуариец перебрался в статусе свободного агента.

Как известно, в новом сезоне «Химки» будут играть в Российской премьер-лиге, то есть в топ-дивизионе страны. Весной подмосковная команда финишировала на первом месте в Мелбет-Первой лиге.