В ЦСКА объяснили отсутствие Давилы

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о ситуации с нападающим команды Виктором Давилой.

Ранее стало известно, что жена чилийского футболиста выступила против возвращения игрока в Россию.

— Форвард по семейным обстоятельствам на данный момент находится в Чили вместе с семьей. Ждем Давилу в Москве в конце недели, матч с «Ростовом» он пропустит, — приводит слова Брейдо «Спорт-Экспресс».

Встреча первого тура нового сезона Российской премьер-лиги между «Ростовом» и ЦСКА состоится в субботу, 20 июля. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 20:00 по московскому времени.