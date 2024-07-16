«Краснодар» объявил о продлении контракта с полузащитником Кевином Ленини. 27-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано ещё на три сезона – до середины 2027 года.

Кевин Ленини перебрался в «Краснодар» в начале сентября 2022 года. С тех пор представитель Кабо-Верде провёл 45 официальных матчей, в которых записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.

В стартовом туре Российской премьер-лиги будет играть против «Ахмата» на выезде. Игра пройдёт в воскресенье, 21 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.