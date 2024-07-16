Нападающий ЦСКА Виктор Давила пока не прибыл в расположение клуба после отпуска.

По информации «Спорт-Экспресса», жена 26-летнего чилийца не хочет возвращаться в Россию из-за вопросов безопасности. Стоит сказать, что Давила должен был приехать в расположение ЦСКА в конце прошлой недели.

Напомним, Давила перебрался в столичный клуб летом 2023 года. В составе «армейцев» он появился на поле в 32 встречах с учетом всех турниров, забил шесть мячей и записал на свой счет столько же результативных передач.

Действующий трудовой договор Давилы с ЦСКА рассчитан до 2027 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость чилийца в пять миллионов евро.