«Нет ощущения, что «Зенит» непобедим» — Руслан Литвинов

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос, считает ли он «Зенит» непобедимой командой.

«То, что хорошо играет, точно согласен. Ощущения, что команда непобедима, точно нет», — приводит слова Литвинова портал «РБ Спорт».

Напомним, по итогам минувшего сезона «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд, а в новый сезон «сине-бело-голубые» вошли с победы над «Краснодаром» в рамках OLIMPBET Суперкубка России. Игра завершилась со счетом 4:2.

В первом туре РПЛ «Спартак» встретится в гостях с «Оренбургом» (21 июля), а «Зенит» будет гостить у «Крыльев Советов» (20 июля).