«Зениту» интересен экс-форвард «Реала»

В летнее трансферное окно нападающий Лука Йович может покинуть «Милан». Как сообщает на своих страницах СalcioMercato, позиции сербского футболиста в клубе Серии А не являются прочными, и смена клубной прописки эти летом вполне реальна.

Источник отмечает, что в числе клубов, которым интересен Йович, находится «Зенит». Чемпион России последних лет якобы делал запросы по 26-летнему футболисту.

В своё время Лука Йович поиграл за мадридский «Реал». Стоит сказать, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt в настоящий момент оценивают сербского форварда в 7 миллионов евро.