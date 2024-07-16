Бразильский форвард отказал «Спартаку»

Нападающий «Фламенго» Педро Гильерме отказался от перехода в московский «Спартак». Об этом сообщает журналист Вене Касагранде.

По информации источника, «красно-белые» связывались с агентами 27-летнего футболиста, однако тот не захотел переезжать в российскую лигу.

В текущем календарном году Педро принял участие в 35 матчах с учетом всех турниров, забил 26 голов и записал на свой счет семь результативных передач.

Трудовой договор бразильца с «Фламенго» рассчитан до конца декабря 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 23 миллиона евро.