Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон может покинуть клуб.
Как стало известно King Foot, клуб из Египта «Аль-Ахли» ведет переговоры с «красно-белыми» по поводу возможного трансфера 27-летнего Николсона.
Напомним, прошлый сезон ямайский нападающий провел в аренде во французском «Клермоне».
Николсон принадлежит «Спартаку» с января 2022 года. За это время он появился на поле в 43 матчах в футболке столичного клуба, забил 12 мячей и записал на свой счет четыре ассиста.
Трудовой договор Николсона со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в пять миллионов евро.
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