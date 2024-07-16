Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон может покинуть клуб.

Как стало известно King Foot, клуб из Египта «Аль-Ахли» ведет переговоры с «красно-белыми» по поводу возможного трансфера 27-летнего Николсона.

Напомним, прошлый сезон ямайский нападающий провел в аренде во французском «Клермоне».

Николсон принадлежит «Спартаку» с января 2022 года. За это время он появился на поле в 43 матчах в футболке столичного клуба, забил 12 мячей и записал на свой счет четыре ассиста.

Трудовой договор Николсона со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в пять миллионов евро.