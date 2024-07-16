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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Олусегун назвал цель «Краснодара» в новом сезоне РПЛ

16 Июля 2024 • 17:28 Комментировать
Ахмат
...
Краснодар
21.07 20:00

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о цели команды в предстоящем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Для меня всегда важна победа. Цель «Краснодара» в новом сезоне — это победа в РПЛ? Да», — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

Напомним, 22-летний футболист выступает за кубанский клуб с лета 2022 года.

13 июля «Краснодар» проиграл «Зениту» в первом матче нового сезона. Встреча за OLIMPBET Суперкубка России завершилась со счетом 4:2 в пользу «сине-бело-голубых».

В рамках первого тура нового розыгрыша чемпионата России «Краснодар» встретится на выезде с «Ахматом». Поединок пройдет 21 июля и начнется в 20:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Олакунле Олусегун

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