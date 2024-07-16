Личка ответил, кто будет первым вратарём «Динамо»

Наставник «Динамо» Марцел Личка высказался о том, кто станет основным вратарём команды в новом сезоне.

«Определился ли тренерский штаб? Нет. Мы будем разговаривать на неделе во время подготовки к игре с «Факелом», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Напомним, текущим летом «Динамо» покинул голкипер Антон Шунин. Вместо него был подписан Андрей Лунёв.

Новый розыгрыш Российской премьер-лиги стартует уже в субботу, 20 июля. В этот день подопечные Марцела Лички встретятся у себя дома с «Факелом». Стартовый свисток главного арбитра матча должен будет прозвучать в 20:00 по московскому времени.