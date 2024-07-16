Бывший главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Фёдор Щербаченко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром» OLIMPBET-Суперкубок России (4:2).

- Многие матчи первого тура Первой лиги оказали, что клубы очень тяжело входят в сезон после сборов. У меня сложилось впечатление, что и «Краснодару» не хватило ещё пары товарищеских матчей или предсезонного турнира с сильными соперниками. Чтобы он немножко усечённым составом с отсутствием легионеров лучше почувствовал тонус. «Зенит» же провёл Летний кубок с ротацией, и его футболисты оказались более адаптированы уже к официальной игре. А «Краснодар» потратил на это первый тайм Суперкубка, и «Зенит» смял его до перерыва. Во втором тайме «Краснодару» нелегко было вернуться в игру, но он вернулся. Я согласен со словами Кривцова в интервью после матча. Если бы они не пропустили четвёртый гол, то могли бы, забив второй, балансировать на грани ничейного результата.

По итогам Суперкубка не стал бы делать далекоидущих выводов. Я говорил, что «Зенит» встал на правильные рельсы, начав покупать российских игроков, пусть и с завышенными ценниками. Думаю, «Краснодар» скоро придёт к тому же, – сказал Щербаченко.

В первом туре чемпионата России «Зенит» сыграет на выезде с «Крыльями Советов», а «Краснодар» – с «Ахматом».