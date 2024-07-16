Салихова оценила слова капитана «Спартака» Зобнина

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась насчёт слов Романа Зобнина. Полузащитник «красно-белых» заявил, что в клубе не должно быть тех, кто не хочет его представлять. В то же время Зобнин отметил, что он не обсуждал с Александром Соболевым слухи о возможном трансфере в «Зенит».

«В принципе, Роман говорит правильные слова, но сильно резануло то, что, будучи вице-капитаном, а в этом сезоне капитаном, на правах этой должности он ни разу не поговорил с игроком, и его не волнует состояние другого футболиста в своей команде. У них точно все нормально с понятием, что входит в функционал капитана?» - цитирует Салихову Sport24.

Первый официальный матч в сезоне 2024/2025 «Спартак» проведёт в воскресенье, 21 июля. Команда Деяна Станковича будет играть против «Оренбурга» на выезде в стартовом туре Российской премьер-лиги.

Напомним, что в прошлом чемпионате России «Спартак» финишировал на пятой позиции в турнирной таблице.