Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Салихова оценила слова капитана «Спартака» Зобнина

16 Июля 2024 • 16:28 Комментировать

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась насчёт слов Романа Зобнина. Полузащитник «красно-белых» заявил, что в клубе не должно быть тех, кто не хочет его представлять. В то же время Зобнин отметил, что он не обсуждал с Александром Соболевым слухи о возможном трансфере в «Зенит».

«В принципе, Роман говорит правильные слова, но сильно резануло то, что, будучи вице-капитаном, а в этом сезоне капитаном, на правах этой должности он ни разу не поговорил с игроком, и его не волнует состояние другого футболиста в своей команде. У них точно все нормально с понятием, что входит в функционал капитана?» - цитирует Салихову Sport24.

Первый официальный матч в сезоне 2024/2025 «Спартак» проведёт в воскресенье, 21 июля. Команда Деяна Станковича будет играть против «Оренбурга» на выезде в стартовом туре Российской премьер-лиги.

Напомним, что в прошлом чемпионате России «Спартак» финишировал на пятой позиции в турнирной таблице.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Зобнин Александр Соболев Зарема Салихова ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Отец Ямаля назвал точный счёт финала Евро-2024 Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании Мората рассказал, как в сборной Испании относятся к Ямалю Испания сыграет с Аргентиной в Финалиссиме Руни назвал игрока, который забьёт победный гол в финале Евро-2024 Стало известно, сколько заработает Испания за победу на Евро-2024 Король Великобритании сделал заявление после поражения Англии в финале Евро-2024 Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Ямаль получил награду после финала Евро-2024 Когда и где пройдёт следующий чемпионат Европы
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024 Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024
Спортивные новости
Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Официально: Трусова вернулась в профессиональный спорт Крейчикова выиграла Уимблдон Джокович уверенно вышел в финал Уимблдона Медведев уступил Алькарасу в полуфинале Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Июля
17:09 · Россия. Премьер-лига
Личка ответил, кто будет первым вратарём «Динамо»
17:00 · Россия. Премьер-лига
Щербаченко: «Зенит» встал на правильные рельсы – наверняка «Краснодар» сделает так же» эксклюзив
16:28 · Россия. Премьер-лига
Салихова оценила слова капитана «Спартака» Зобнина
16:16 · Россия. Премьер-лига
Вендел готов перейти в «Галатасарай» слухи
16:12 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис с «фонарём» - появилось фото экс-игрока «Манчестер Юнайтед» после драки фото
16:09 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Станкович рассчитывает на Зорина»
15:36 · Россия. Премьер-лига
Баранник уверен, что многие клубы РПЛ хотят подписать Дзюбу
15:28 · Россия. Премьер-лига
Сёмин считает, что «Зенит» движется в правильном направлении
15:17 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не ведёт работу над возвращением Промеса
15:09 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос: Было бы супер, если бы Неймар перешёл в «Зенит»
14:55 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Спартаку» усиление нужно больше других топ-клубов» эксклюзив
14:53 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо принял окончательное решение о будущем в «Зените» слухи
14:45 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не устал выигрывать трофеи» — Чистяков
14:38 · Россия. Премьер-лига
Натхо сравнил Акинфеева с Буффоном
14:31 · Россия. Премьер-лига
«Спартаку» предложили нового вратаря слухи
14:28 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв рассказал, кто составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за золото эксклюзив
12:59 · Россия. Премьер-лига
Клуб из Европы хочет купить нападающего «Зенита» Кассьерру
12:03 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» получит 750 миллионов по контракту с банком
11:31 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» решил, за сколько продаст Вендела - игрок нужен «Барселоне»
11:24 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» хочет купить защитника из Чили
10:51 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо сделал выбор между «Зенитом» и «Фламенго»
10:39 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» согласовал покупку полузащитника за 23 млн евро 1
10:11 · Россия. Премьер-лига
Литвинов объяснил, за счёт чего «Спартак» может стать чемпионом
09:43 · Россия. Премьер-лига
Ларин: «Пик переговоров «Алавеса» по Баринову был три недели назад»
09:24 · Россия. Премьер-лига
В махачкалинском «Динамо» раскрыли трансферные планы
Все новости
Рекомендуем