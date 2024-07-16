Вендел готов перейти в «Галатасарай»

Бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Маркус Вендел может продолжить карьеру в «Галатасарае».

Ранее в СМИ появилась информация, что турецкий гранд заинтересован в услугах 26-летнего футболиста.

Как утверждает журналист Руди Галетти, Вендел готов рассмотреть переход в «Галатасарай», если клубы смогут договориться о сумме трансфера.

13 июля «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Игра между командами завершилась со счетом 4:2. Вендел провел на поле 75 минут, отметился одним забитым голом и стал автором двух результативных передач.