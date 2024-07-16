Андрей Канчельскис смотрел финал чемпионата Европы в одном из московских баров. Там бывший футболист «Манчестер Юнайтед» поучаствовал в драке, но потерпел поражение. В результате у Канчельскиса образовался «синяк» под одним глазом. При этом, судя по фото телеграм-канала Mash, известный в прошлом спортсмен чувствует себя хорошо – он даже улыбается. Теперь Канчельскису понадобится какое-то время на восстановление.

Напомним, что в финале чемпионата Европы сборная Испании обыграла Англию со счётом 2:1 благодаря голам Нико Уильямса и Микеля Оярсабаля. Испанцы стали чемпионами Европы в четвёртый раз в истории.