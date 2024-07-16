Агент: «Станкович рассчитывает на Зорина»

Александр Маньяков, агент хавбека «Спартака» Даниила Зорина, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«На сегодняшний день могу сказать, что он начнет сезон РПЛ здесь. Это в том числе решение Станковича, главный тренер рассчитывает на Зорина», — приводит слова агента «Чемпионат».

На счету 20-летнего полузащитника всего шесть матчей за основную команду «Спартака» и одна результативная передача.

Контракт Зорина с «красно-белыми» рассчитан до середины 2026 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 500 тысяч евро.

21 июля «Спартак» проведет первый матч нового сезона РПЛ — соперником станет «Оренбург».