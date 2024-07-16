Баранник уверен, что многие клубы РПЛ хотят подписать Дзюбу

Футбольный функционер Дмитрий Баранник поделился мнением о будущем экс-форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Тот факт, что многие клубы Премьер-лиги хотели бы видеть его в своих рядах — это бесспорно. Но тут уже встает вопрос того, что Дзюба хочет сам», — цитирует Баранника Legalbet.

Напомним, последние полтора года Дзюба провел в московском «Локомотиве», но текущим летом клуб не стал предлагать новый трудовой договор 35-летнему форварду.

В прошлом сезоне Дзюба появился на поле в 26 играх с учетом всех турниров, забил четыре гола и сделал четыре голевых паса.

Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в два миллиона евро.