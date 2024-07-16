Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баранник уверен, что многие клубы РПЛ хотят подписать Дзюбу

16 Июля 2024 • 15:36 Комментировать

Футбольный функционер Дмитрий Баранник поделился мнением о будущем экс-форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Тот факт, что многие клубы Премьер-лиги хотели бы видеть его в своих рядах — это бесспорно. Но тут уже встает вопрос того, что Дзюба хочет сам», — цитирует Баранника Legalbet.

Напомним, последние полтора года Дзюба провел в московском «Локомотиве», но текущим летом клуб не стал предлагать новый трудовой договор 35-летнему форварду.

В прошлом сезоне Дзюба появился на поле в 26 играх с учетом всех турниров, забил четыре гола и сделал четыре голевых паса.

Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в два миллиона евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Дмитрий Баранник
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Отец Ямаля назвал точный счёт финала Евро-2024 Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании Мората рассказал, как в сборной Испании относятся к Ямалю Руни назвал игрока, который забьёт победный гол в финале Евро-2024 Стало известно, сколько заработает Испания за победу на Евро-2024 Испания сыграет с Аргентиной в Финалиссиме Король Великобритании сделал заявление после поражения Англии в финале Евро-2024 Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Ямаль получил награду после финала Евро-2024 «Арсенал» предлагает «контракт всей жизни» игроку сборной Испании
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024 Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024
Спортивные новости
Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Официально: Трусова вернулась в профессиональный спорт Крейчикова выиграла Уимблдон Джокович уверенно вышел в финал Уимблдона Медведев уступил Алькарасу в полуфинале Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Июля
15:36 · Россия. Премьер-лига
Баранник уверен, что многие клубы РПЛ хотят подписать Дзюбу
15:28 · Россия. Премьер-лига
Сёмин считает, что «Зенит» движется в правильном направлении
15:17 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не ведёт работу над возвращением Промеса
15:09 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос: Было бы супер, если бы Неймар перешёл в «Зенит»
14:55 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Спартаку» усиление нужно больше других топ-клубов» эксклюзив
14:53 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо принял окончательное решение о будущем в «Зените» слухи
14:45 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не устал выигрывать трофеи» — Чистяков
14:38 · Россия. Премьер-лига
Натхо сравнил Акинфеева с Буффоном
14:31 · Россия. Премьер-лига
«Спартаку» предложили нового вратаря слухи
14:28 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв рассказал, кто составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за золото эксклюзив
12:59 · Россия. Премьер-лига
Клуб из Европы хочет купить нападающего «Зенита» Кассьерру
12:03 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» получит 750 миллионов по контракту с банком
11:31 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» решил, за сколько продаст Вендела - игрок нужен «Барселоне»
11:24 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» хочет купить защитника из Чили
10:51 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо сделал выбор между «Зенитом» и «Фламенго»
10:39 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» согласовал покупку полузащитника за 23 млн евро 1
10:11 · Россия. Премьер-лига
Литвинов объяснил, за счёт чего «Спартак» может стать чемпионом
09:43 · Россия. Премьер-лига
Ларин: «Пик переговоров «Алавеса» по Баринову был три недели назад»
09:24 · Россия. Премьер-лига
В махачкалинском «Динамо» раскрыли трансферные планы
08:59 · Россия. Премьер-лига
Мостовому задали вопрос о трансфере Соболева в «Зенит» 1
08:47 · Россия. Премьер-лига
Аршавин дал совет «Динамо» перед стартом РПЛ 1
08:42 · Россия. Премьер-лига
В Россию может приехать Винисиус 1
08:35 · Россия. Премьер-лига
Зобнин раскрыл первые слова Станковича в «Спартаке»
08:23 · Россия. Премьер-лига
Зобнин ответил на вопрос о переходе Соболева в «Зенит» 1
15 Июля
23:47 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» снова будет доминировать весь сезон» — Смородская
Все новости
Рекомендуем