Сёмин считает, что «Зенит» движется в правильном направлении

Легенда «Локомотива» Юрий Сёмин поделился комментарием о работе «Зенита».

«Они движутся в правильном направлении. Это проблема остальных команд, почему они не могут составить конкуренцию. Значит, надо делать изменения во всем», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Специалист считает, что в остальных клубах дело не только в тренерах, но и в остальных сферах.

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России на протяжении последних шести сезонов.

Новый розыгрыш РПЛ стартует 20 июля. В этот день «сине-бело-голубые» сыграют в гостях с «Крыльями Советов». Начало поединка запланировано на 17:30 по мск.