«Спартак» не ведёт работу над возвращением Промеса

Появилась новая информация о нидерландском нападающем Квинси Промесе.

Ранее 32-летний нидерландский футболист опубликовал пост на своей страничке в социальной сети, посвященный московскому «Спартаку». Под видео со своими голами Промес прикрепил эмодзи скрещенных пальцев, сердца и песочных часов.

Однако по информации «Матч ТВ», в настоящий момент «Спартак» не работает над возвращением Промеса в Россию.

Напомним, игрок продолжает находиться в ОАЭ и не может покидать пределы страны до решения суда по возможной экстрадиции на родину, где он приговорен к семи с половиной годами колонии.