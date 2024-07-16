Дуглас Сантос: Было бы супер, если бы Неймар перешёл в «Зенит»

Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, какого бразильского игрока хотел бы увидеть в составе «сине-бело-голубых».

— Если бы такой игрок, как Неймар, присоединился к «Зениту», это было бы просто супер, — приводит слова Сантоса «РБ Спорт».

Летом прошлого года 32-летний Неймар перебрался из «ПСЖ» в саудовский «Аль-Хиляль». За это время нападающий принял участие в пяти матчах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет три результативные передачи.

Трудовой договор Неймара с «Аль-Хилялем» рассчитан до лета 2025 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость бразильца в 30 миллионов евро.