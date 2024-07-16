Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дуглас Сантос: Было бы супер, если бы Неймар перешёл в «Зенит»

16 Июля 2024 • 15:09 Комментировать
Динамо Москва
...
Факел
20.07 20:00

Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, какого бразильского игрока хотел бы увидеть в составе «сине-бело-голубых».

— Если бы такой игрок, как Неймар, присоединился к «Зениту», это было бы просто супер, — приводит слова Сантоса «РБ Спорт».

Летом прошлого года 32-летний Неймар перебрался из «ПСЖ» в саудовский «Аль-Хиляль». За это время нападающий принял участие в пяти матчах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет три результативные передачи.

Трудовой договор Неймара с «Аль-Хилялем» рассчитан до лета 2025 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость бразильца в 30 миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Неймар Дуглас Сантос Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги

Новости по матчу

14 Июля
23:58
Стало известно, покинет ли Кутицкий «Динамо»
19:45
Лунёв ответил, считает ли прошедший сезон лучшим в своей карьере
19:37
Лунёв назвал самый обидный матч в своей карьере
18:25
Лунёв — о целях «Динамо»: «В моём понимании, это борьба за чемпионство и Кубок»
18:12
Лунёв: «Личка — тренер с философией современного футбола»
17:53
Лунёв рассказал, почему вернулся в Россию
17:43
Лунёв назвал свою цель в «Динамо»
12 Июля
20:25
В «Динамо» ответили, были ли переговоры с Антоном Миранчуком
08 Июля
16:33
«Динамо» пыталось подписать игрока «Локомотива»
06 Июля
20:19
Лунёв: «Играть за «Динамо» на позиции вратаря - дополнительная ответственность из-за Яшина»
18:26
Тюкавин оценил готовность «Динамо» к сезону
18:18
В «Динамо» высказались о возможном подписании Антона Миранчука
05 Июля
11:12
В «Динамо» рассказали, в каком случае возможен прощальный матч Шунина
04 Июля
19:28
Личка высказался о возможном подписании в «Динамо» Дзюбы и Миранчука
16:40
Лунёв: Личка не говорил, что видит меня основным вратарём «Динамо»
16:12
В «Динамо» рассказали, есть ли предложения по Тюкавину от «Болоньи» и «Жироны»
15:17
Стала известна позиция «Динамо» по Тюкавину
12:10
Лунёв высказался о шансах «Динамо» в борьбе за чемпионство
11:19
Лунёв: «Братский Кубок укрепляет отношения между Россией и Сербией»
03 Июля
22:32
Гендиректор «Динамо» назвал цель команды на новый сезон РПЛ
20:30
Агент Тюкавина рассказал о настрое игрока перед новым сезоном
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ФАКЕЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Отец Ямаля назвал точный счёт финала Евро-2024 Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании Мората рассказал, как в сборной Испании относятся к Ямалю Руни назвал игрока, который забьёт победный гол в финале Евро-2024 Стало известно, сколько заработает Испания за победу на Евро-2024 Испания сыграет с Аргентиной в Финалиссиме Король Великобритании сделал заявление после поражения Англии в финале Евро-2024 Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Ямаль получил награду после финала Евро-2024 «Арсенал» предлагает «контракт всей жизни» игроку сборной Испании
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024 Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024
Спортивные новости
Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Официально: Трусова вернулась в профессиональный спорт Крейчикова выиграла Уимблдон Джокович уверенно вышел в финал Уимблдона Медведев уступил Алькарасу в полуфинале Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Июля
15:36 · Россия. Премьер-лига
Баранник уверен, что многие клубы РПЛ хотят подписать Дзюбу
15:28 · Россия. Премьер-лига
Сёмин считает, что «Зенит» движется в правильном направлении
15:17 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не ведёт работу над возвращением Промеса
15:09 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос: Было бы супер, если бы Неймар перешёл в «Зенит»
14:55 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Спартаку» усиление нужно больше других топ-клубов» эксклюзив
14:53 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо принял окончательное решение о будущем в «Зените» слухи
14:45 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не устал выигрывать трофеи» — Чистяков
14:38 · Россия. Премьер-лига
Натхо сравнил Акинфеева с Буффоном
14:31 · Россия. Премьер-лига
«Спартаку» предложили нового вратаря слухи
14:28 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв рассказал, кто составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за золото эксклюзив
12:59 · Россия. Премьер-лига
Клуб из Европы хочет купить нападающего «Зенита» Кассьерру
12:03 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» получит 750 миллионов по контракту с банком
11:31 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» решил, за сколько продаст Вендела - игрок нужен «Барселоне»
11:24 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» хочет купить защитника из Чили
10:51 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо сделал выбор между «Зенитом» и «Фламенго»
10:39 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» согласовал покупку полузащитника за 23 млн евро 1
10:11 · Россия. Премьер-лига
Литвинов объяснил, за счёт чего «Спартак» может стать чемпионом
09:43 · Россия. Премьер-лига
Ларин: «Пик переговоров «Алавеса» по Баринову был три недели назад»
09:24 · Россия. Премьер-лига
В махачкалинском «Динамо» раскрыли трансферные планы
08:59 · Россия. Премьер-лига
Мостовому задали вопрос о трансфере Соболева в «Зенит» 1
08:47 · Россия. Премьер-лига
Аршавин дал совет «Динамо» перед стартом РПЛ 1
08:42 · Россия. Премьер-лига
В Россию может приехать Винисиус 1
08:35 · Россия. Премьер-лига
Зобнин раскрыл первые слова Станковича в «Спартаке»
08:23 · Россия. Премьер-лига
Зобнин ответил на вопрос о переходе Соболева в «Зенит» 1
15 Июля
23:47 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» снова будет доминировать весь сезон» — Смородская
Все новости
Рекомендуем