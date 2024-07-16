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Клаудиньо принял окончательное решение о будущем в «Зените» слухи

16 Июля 2024 • 14:53 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
20.07 17:30

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо не стал продлевать трудовой договор с клубом. Об этом сообщает Bolavip.

Ранее появилась информация, что «Зенит» намерен увеличить зарплату игроку, чтобы сорвать его трансфер во «Фламенго».

По данным источника, Клаудиньо принял окончательное решение — он больше не хочет играть за «Зенит». Сообщается, что хавбек намерен продолжить карьеру во «Фламенго» и уже согласовал условия личного контракта с бразильским коллективом.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. За это время он провел 105 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и записал на свой счет 26 ассистов.

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