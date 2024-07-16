«Зенит» не устал выигрывать трофеи» — Чистяков

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о многочисленных трофеях санкт-петербургского клуба.

«Усталость от побед? Такого нет. Я не устал выигрывать трофеи, как и вся команда, думаю», — приводит слова Чистякова портал «РБ Спорт».

При этом футболист отметил, что эмоции от побед уже не являются такими сильными, но усталости от этого точно нет.

Стоит сказать, что новый сезон «Зенит» начал с победы в OLIMPBET Суперкубке России, одолев «Краснодар» со счетом 4:2.

20 июля подопечные Сергея Семака встретятся на выезде с «Крыльями Советов». Начало поединка запланировано на 17:30 по мск.