Натхо сравнил Акинфеева с Буффоном

Экс-полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо заявил, что считает голкипера «армейцев» Игоря Акинфеева легендой.

«Акинфеев – такая же легенда, как и Буффон. Игорь мог уехать в Европу, но принял решение играть только за «армейский» клуб – это вызывает большое уважение», — цитирует Натхо «РБ Спорт».

Стоит сказать, что 38-летний Акинфеев всю свою карьеру провел в ЦСКА. В минувшем сезоне голкипер появился на поле в 27 встречах с учетом всех турниров, пропустил 34 гола и девять раз смог оставить свои ворота на замке.

Трудовой договор Акинфеева с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость вратаря в один миллион евро.