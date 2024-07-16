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Балахнин: «Спартаку» усиление нужно больше других топ-клубов» эксклюзив

16 Июля 2024 • 14:55 Комментировать

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о «золотой гонке» стартующего чемпионата РПЛ.

- В преддверии старта сезона много говорится о том, что конкурентов у «Зенита» в нынешнем чемпионате не будет. А вы как считаете?

- Пока рано что-то говорить. Пока мы не увидим команды в деле. В прошлом сезоне мы тоже видели, что «Зенит» вроде бы усилился, но при этом он не был на голову сильнее всех. Поэтому я бы не рискнул так однозначно говорить о первенстве питерцев.

- Но мы видим, что другие клубы не очень активны на трансферном рынке на вход. Это не смущает?

- Конечно, смущает. Но ведь трансферное окно будет еще долго открытым. Те легионеры, у которых не будет получаться попасть в хорошие клубы, могут идти к нам. Поэтому серьезные приобретения у всех еще впереди.

- У кого видите шансы побороться с «Зенитом», как в прошлом чемпионате это сделали «Краснодар» и «Динамо»?

- Если судить по предсезонке, мне понравилось «Динамо». У команды есть перспектива, как и у ее футболистов. А вот «Спартак» меня не убедил в том, что сделает шаг вперед.

- «Динамо» купило пока только Лунёва. Достаточно ли этого, чтобы повторить успехи прошлого сезона?

- Безусловно, усиление нужно. Но необходимы не просто хорошие игроки, а лучшие, качественные, которые действительно смогут усилить состав. А таких найти нелегко. Поэтому «Динамо» не торопится. Если и купит кого-то, то это будут сильные футболисты.   

- «Краснодар» ослаб с уходом некоторых игроков. Его результаты пойдут вниз?

- Однозначно. Алонсо был стержневым игроком обороны южан. Это серьезная потеря. Но надо подождать. Может быть, «быки» купят кого-то ему на замену. Мы видели матч за Суперкубок. Все проблемы «Краснодара» были очевидны. Команда ослабла и очень сильно. Хотя не было ряда южноамериканских игроков. Кроме того, в этой команде не видно тренерской руки, как раньше. Хотя она и в прошлом сезоне была неоднозначной.

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- Из стана «Спартака» мало новостей. Какие перспективы у команды в новом сезоне?

- Пока сложно судить. Мы не знаем нового тренера, и как он все изменит тоже. В команде очень хорошая своя молодежь. Но она не будет прогрессировать, если рядом не будет сильных партнеров. В каждой линии нужен такой игрок. Мне кажется, «Спартаку» усиление нужно больше других топ-клубов.

- Как относитесь к теме перехода Соболева в «Зенит»?

- Не знаю, насколько это нужно самому Соболеву. Хотя это новый вызов, который может по-новому его мотивировать. Но этой команде нужно соответствовать. А Соболев и в «Спартаке» не был незаменимым игроком. В «Зените» будет еще сложнее.  

- У ЦСКА тоже многое меняется. Пришел Николич. Как относитесь к этому тренеру?

- Он был мне интересен, когда работал в России. У него свой подход и индивидуальность. При нем команды преображаются. ЦСКА стал свежее, динамичнее, если судить по предсезонному турниру. 

- «Локомотив» лишился многих лидеров, и громких  трансферов пока нет. Что об этом думаете?

- Трудно говорить о перспективах, если команда теряет ведущих игроков. Они создавали игру команды. Из «Зенита» ушел один ведущий футболист, Малком, и это сразу сказалось. При том, что там еще масса сильных игроков. «Локомотив» пока не очень убедителен. Есть ощущение, что «Локомотиву» придется сложнее всех топов.   

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Балахнин
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