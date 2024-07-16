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«Спартаку» предложили нового вратаря слухи

16 Июля 2024 • 14:31 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
21.07 17:30

Услуги вратаря «Сочи» Николая Заболотного были предложены московскому «Спартаку».

По информации Metaratings, 34-летний голкипер, ранее уже выступавший за «Спартак», был бесплатно предложен столичному клубу.

При этом сообщается, что боссы «красно-белых» склоняются к подписанию экс-вратаря «Шинника» Александра Довбни.

Напомним, сразу же после прихода на пост главного тренера «Спартака» Деян Станкович поручил руководству найти опытного голкипера на роль третьего вратаря.

В настоящий момент в распоряжении Станковича остались Александр Максименко, Александр Селихов и молодой Илья Тихомиров.

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