«Спартаку» предложили нового вратаря

Услуги вратаря «Сочи» Николая Заболотного были предложены московскому «Спартаку».

По информации Metaratings, 34-летний голкипер, ранее уже выступавший за «Спартак», был бесплатно предложен столичному клубу.

При этом сообщается, что боссы «красно-белых» склоняются к подписанию экс-вратаря «Шинника» Александра Довбни.

Напомним, сразу же после прихода на пост главного тренера «Спартака» Деян Станкович поручил руководству найти опытного голкипера на роль третьего вратаря.

В настоящий момент в распоряжении Станковича остались Александр Максименко, Александр Селихов и молодой Илья Тихомиров.