Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о «золотой гонке» стартующего чемпионата РПЛ.

- Конкуренты у «Зенита» в новом сезоне будут или, судя по тому, как он укрепляется, нет?

- Уверен, что будут. «Армейцы» хорошо усилились, «Спартак» показывает неплохую игру в товарищеских встречах. Мне больше хочется смотреть на российских ребят, а не легионеров, как в «Зените». Мы ведь не участвуем в еврокубках. Зачем нам столько иностранцев? Максимум должно быть три человека, которые выступают в сборных своих стран.

- «Зенит» как раз сейчас покупает российских футболистов: Глушенкова, Горшкова Волкова, Латышонка…

- Правильно. Надо своих ребят тащить и тренеров. Надоели эти легионеры.

- «Зенит» при этом ослабляет конкурентов. Кто будет с ним бороться?

- Пусть молодежь проявляет себя. Чемпионат Европы показал, что «старики» уже никуда не годятся. Молодежь должна расти. Ребята найдутся, если не будет засилья иностранцев в клубах. А кто включится в борьбу с «Зенитом»? Я думаю, даже ЦСКА может это сделать. А так конкурировать будут «Спартак», «Динамо», «Локомотив».

- «Спартак» может потерять Соболева. Почему считаете, что «красно-белые» составят конкуренцию «Зениту»?

- Команда неплохо смотрится в товарищеских матчах. У нее получается хороший, наступательный, агрессивный футбол. Почти все передачи идут вперед. Поэтому мне бы хотелось такой борьбы, как в прошлом сезоне, до последнего тура. И чтобы побольше клубов участвовало в «золотой гонке».

- Кто-то кроме московских команд и «Краснодара» сможет конкурировать за первое место?

- Пока я такие команды не вижу. В прошлом году в начале сезона выстреливали «Крылья Советов», но это временное явление. Надо работать с молодежью и не забрасывать ребят деньгами. Молодежи нельзя много платить. Пусть парни стараются и им ежегодно повышают зарплату. А то они заключат контракт года на три и начинают валять дурака. Это психология.

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- Нет опасений, что мы можем потерять Глушенкова, которого подписал «Зенит» за сумасшедшие деньги?

- Это напрасно делается. Посмотрим, как он заиграет в Питере. В «Локомотиве» у меня не лег на него глаз.

Елена Григорьевская