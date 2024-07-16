Клуб из Европы хочет купить нападающего «Зенита» Кассьерру

Центрфорвард петербургского «Зенита» Матео Кассьерра может сменить Россию на Португалию. Заинтересованность в услугах колумбийского бомбардира проявляет лиссабонский «Спортинг».

Согласно данным «Спорт-Экспресса», руководство «сине-бело-голубых» не собирается расставаться с нападающим за сумму меньше 20 миллионов евро. Срок действующего трудового договора Кассьерры с петербургским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Матео выступает за «Зенит» с июля 2022 года. Он перешел в команду Сергея Семака из другого российского клуба – «Сочи». В общей сложности нападающий провел за питерцев 73 поединка, в которых забил 30 мячей и сделал 16 ассистов.