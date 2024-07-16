«Спартак» получит 750 миллионов по контракту с банком

Столичный «Спартак» подпишет договор о сотрудничестве с Альфа-Банком на сумму 750 миллионов рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале «Телегрант».

Согласно сведениям источника, контракт между сторонами будет рассчитан на три года. За каждый год «красно-белые» получат 250 миллионов. Кроме того, для клуба предусмотрены бонусы, которые связаны с привлечением новых клиентов в систему банка.

В прошлом сезоне чемпионата России «Спартак» финишировал на пятом месте в таблице. В новом сезоне Премьер-лиги подопечные Деяна Станковича стартуют встречей с «Оренбургом» на выезде. Игра пройдет 21 июля.