Промес опубликовал загадочный пост о «Спартаке»

Экс-форвард московского «Спартака» Квинси Промес опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Он разместил два видео в футболке «красно-белых». Под обоими роликами нидерландский футболист прикрепил эмодзи в виде скрещенных пальцев, сердца и песочных часов.

В начале текущего месяца московский клуб объявил о прекращении сотрудничества с 32-летним футболистом. Напомним, что с февраля 2024 года Промес находится в ОАЭ, где был арестован за местное правонарушение.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги Квинси провел 17 поединков. Нападающий записал на свой счет шесть забитых мячей и шесть голевых передач. «Спартак» финишировал на пятом месте в чемпионате.