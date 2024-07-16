«Зенит» решил, за сколько продаст Вендела - игрок нужен «Барселоне»

Названа сумма, которую руководство петербургского «Зенита» хочет выручить с потенциального трансфера бразильского хавбека Вендела.

По информации UOL, председатель правления «сине-бело-голубых» Александр Медведев оценивает полузащитника в 20 миллионов евро. Ранее в прессе появилась информация, об интересе к легионеру со стороны каталонской «Барселоны» и стамбульского «Галатасарая».

Вендел связан контрактными обязательствами с «сине-бело-голубыми» до лета 2027 года. В минувшем сезоне полузащитник сыграл 35 поединков за петербургский коллектив, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и десятью ассистами.