«Оренбург» хочет купить защитника из Чили

Фланговый защитник Марсело Моралес, правами на которого владеет «Универсидад де Чили», может оказаться в чемпионате России. Как сообщает En Cancha, в услугах латераля заинтересован «Оренбург».

По данным источника, российский клуб предложил за игрока порядка 1,2 миллиона евро. Сам Моралес отказался от нового трудового соглашения со своим нынешним коллективом. Из-за этого его отстранили от основной команды. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце декабря 2024 года.

За «Универсидад де Чили» защитник играет с 2021 года. В общей сложности он принял участие в 95 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и 15 голевыми передачами.