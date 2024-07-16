Клаудиньо сделал выбор между «Зенитом» и «Фламенго»

Руководство петербургского «Зенита» не стало вести переговоры с бразильским «Фламенго» о переходе полузащитника Клаудиньо, информирует журналист Вене Касагранде.

Российский чемпион хочет сохранить футболиста. Ранее сообщалось, что петербуржцы предлагают игроку новый трудовой договор с увеличением заработной платы. Сам Клаудиньо не хочет оставаться в «Зените». Бразилец отдает предпочтение продолжению карьеры во «Фламенго».

Контракт 27-летнего полузащитника с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до середины 2027 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.