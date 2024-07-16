«Зенит» согласовал покупку полузащитника за 23 млн евро

Сербский полузащитник Иван Илич покидает «Торино» и переходит в петербургский «Зенит», рапортует посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира.

Как стало известно журналисту, сумма сделки составит 23 миллиона евро. «Сине-бело-голубые» подпишут с новичком долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан на пять лет. Кроме того, два миллиона туринский клуб может получить в качестве бонусных выплат.

Илич играет за итальянскую команду с 2023 года. В прошлом сезоне Серии А 23-летний полузащитник провел 31 встречу, отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.