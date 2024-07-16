Литвинов объяснил, за счёт чего «Спартак» может стать чемпионом

Хавбек московского «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с представителями СМИ высказался о шансах своей команды на чемпионство в новом сезоне Российской премьер-лиги.

«Мы всегда хотим побеждать. Тезисы, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне? За счет самоотдачи и желания побеждать. У Станковича достаточно мотивации выигрывать в России», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в прошлом сезоне Российской премьер-лиги «народная команда» финишировала на пятом месте в турнирной таблице. В новом розыгрыше чемпионата страны подопечные Станковича стартуют поединком против «Оренбурга» 21 июля.