Ларин: «Пик переговоров «Алавеса» по Баринову был три недели назад»

«Знаю, что Баринова звали в «Алавес». Серьезно ли настроены в «Алавесе»? Сейчас мне кажется, что уже нет. Но были реальные переговоры. Мне кажется, их пик был недели три назад», - приводятся слова Ларина на страницах «Спорт-Экспресса».