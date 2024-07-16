Ларин: «Пик переговоров «Алавеса» по Баринову был три недели назад»

Экс-директор футбольной академии «Чертаново» Николай Ларин в беседе с журналистами высказался о переговорах между испанским «Алавесом» и хавбеком «Локомотива» Дмитрием Бариновым.
«Знаю, что Баринова звали в «Алавес». Серьезно ли настроены в «Алавесе»? Сейчас мне кажется, что уже нет. Но были реальные переговоры. Мне кажется, их пик был недели три назад», - приводятся слова Ларина на страницах «Спорт-Экспресса».
Трудовое соглашение Баринова с «железнодорожниками» рассчитано до лета 2026 года. В прошлом сезоне полузащитник провел 32 поединка за «Локо», забил два мяча и отдал один ассист.
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