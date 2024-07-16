В махачкалинском «Динамо» раскрыли трансферные планы

Президент «Динамо» (Махачкала) Гаджи Гаджиев поведал о планах новичка РПЛ в летнее трансферное окно.

«Какие линии еще предстоит укрепить? Нам желательно укрепить каждую линию. Укрепим те, которые сможем. Думаю, что мы подпишем ещё двух-трёх футболистов», - передает Metaratings.ru слова руководителя.

Напомним, что «Динамо» вышло в Премьер-лигу по итогам минувшего сезона. В Мелбет-Первой лиге махачкалинская команда финишировала на втором месте в таблице.

В стартовом туре Премьер-лиги «Динамо» на выезде сыграет против подмосковных «Химок». Встреча состоится 21 июля.