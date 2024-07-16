Мостовому задали вопрос о трансфере Соболева в «Зенит»

Хавбек петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поделился мыслями о возможном трансфере нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в стан «сине-бело-голубых».

«Перейдёт ли Соболев в «Зенит»? Без понятия вообще, всё читаю в новостях - знаю не больше, чем вы», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».

Ранее в прессе сообщалось, что «Зенит» и «Спартак» ведут переговоры по трансферу 27-летнего бомбардира.

В прошлом сезоне Соболев забил десять голов и отдал девять ассистов в 34 встречах. Трудовое соглашение форварда рассчитано до 2026 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллиона евро.