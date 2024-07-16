Аршавин дал совет «Динамо» перед стартом РПЛ

Экс-футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от выступления московского «Динамо» в следующем сезоне Российской премьер-лиги.
«Динамо» будет показывать красочный и хороший футбол. Им может не хватить только глубины скамейки. Мне нравится их стартовый состав, но было бы неплохо увеличить скамейку», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».
В прошлом сезоне «Динамо» финишировало на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Новый розыгрыш Премьер-лиги стартует 20 июля. В первом туре подопечные Марцела Лички встретятся с воронежским «Факелом».
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