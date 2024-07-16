В Россию может приехать Винисиус

Самарские «Крылья Советов» ведут переговоры по новому нападающему. Как сообщается в социальных сетях журналиста Ивана Карпова, российский клуб сделал предложение по форварду Винисиусу Мелло, выступающему за «Чукарички» (Сербия).

Согласно сведениям источника, «Крылья» предлагают за игрока 1,5 миллиона евро. Также в услугах 21-летнего форварда заинтересованы московский «Локомотив» и «Пари НН».

Винисиус выступает за сербский коллектив с февраля нынешнего года. Бразильский нападающий принял участие в 14 поединках, записав на свой счет шесть забитых мячей и одну голевую передачу.