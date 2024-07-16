Зобнин раскрыл первые слова Станковича в «Спартаке»

Полузащитник столичного «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о новом главном тренере команды Деяне Станковиче.
«Первое, что Станкович сказал - это то, что нужно уважать друг друга и работать максимально на тренировках. Он бывает и сдержанным, и эмоциональным. В зависимости от того, как тренируемся. Может подсказать, но может и напихать», - высказался футболист в эфире программы «Футбол России».
Напомним, что Станокович занял пост главного тренера «красно-белых» после окончания сезона-2023/2024. В минувшем розыгрыше чемпионата России «народная команда» финишировала на пятом месте.
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