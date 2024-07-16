Зобнин раскрыл первые слова Станковича в «Спартаке»

«Первое, что Станкович сказал - это то, что нужно уважать друг друга и работать максимально на тренировках. Он бывает и сдержанным, и эмоциональным. В зависимости от того, как тренируемся. Может подсказать, но может и напихать», - высказался футболист в эфире программы «Футбол России».