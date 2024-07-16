Зобнин ответил на вопрос о переходе Соболева в «Зенит»

Хавбек московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о возможном переходе нападающего Александра Зобнина в петербургский «Зенит».
«Я не обсуждал с ним эти моменты, его переход, состояние. Он сам должен следить за своим состоянием. Он профессиональный футболист. О переходе нужно спрашивать у него», - высказался полузащитник в эфире программы «Футбол России».
Срок действующего контракта Соболева с «красно-белыми» рассчитан до середины 2026 года. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги 27-летний нападающий провел 27 поединков, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами.
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