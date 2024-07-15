Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Финал - 14 июля
Испания
2
Англия
1
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» снова будет доминировать весь сезон» — Смородская

15 Июля 2024 • 23:47 Комментировать
Локомотив Москва
...
Акрон
20.07 15:00

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о предстоящем розыгрыше чемпионата России.

«Мне кажется, что «Зенит» снова будет доминировать весь сезон. У «Локомотива» нет состава, у «Краснодара» тоже. Непонятно, за счет чего будут конкурировать ЦСКА и «Спартак», — приводит слова Смородской Metaratings.

Напомним, «Зенит» является победителем Российской премьер-лиги на протяжении шести последних лет.

Старт нового розыгрыша РПЛ запланирован на 20 июля. В первом матче сезона «Локомотив» примет на своем поле дебютанта чемпионата — тольяттинский «Акрон». Начало встречи запланировано на 15:00 по мск.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Краснодар Ольга Смородская ещё теги

Новости по матчу

12 Июля
14:42
В Испании не верят в трансфер Баринова в «Алавес»
11 Июля
23:15
Игрок «Локомотива» может уехать в Европу
22:25
Смородская считает, что новый сезон может стать прорывным для Пиняева
21:50
Циклаури назвал фаворитов РПЛ
10 Июля
19:34
Точилин выделил российских игроков, не уступающих Ямалю
19:11
Галактионов до последнего надеялся, что Глушенков и Миранчук останутся в «Локомотиве»
18:37
Галактионов — о потерях Глушенкова и Миранчука: «Давайте не будем распускать сопли»
09 Июля
14:26
Ари: «Уход Гилерме и Миранчука ощутимо скажется на «Локомотиве»
08 Июля
16:52
Агент Сильянова: «К нам никто не обращался»
07 Июля
22:45
Баринов рассказал, что отказался от перехода в европейский клуб
14:05
Галактионов: Общались с Джикией, это топовый игрок
13:10
Булыкин сомневается, что Пиняев пойдёт в «Спартак»
10:35
Защитник «Локомотива» рассказал, кто станет новыми лидерами команды после ухода Глушенкова и Миранчука 1
06 Июля
20:29
Бурлак высказался о больших изменениях в составе «Локомотива»
16:38
Ташуев ответил, готов ли Пиняев стать лидером «Локомотива»
04 Июля
20:36
Гилерме рассказал, почему «Локомотив» не организовал ему прощальный матч
10:35
Экс-игрок «Спартака» рассказал о своём решении перейти в «Локомотив»
10:19
«Локомотив» сообщил о подписании бывшего футболиста «Спартака»
03 Июля
21:21
Мещеряков: «Миранчуку надо делать шаг вперёд, получать другие вызовы»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА АКРОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Отец Ямаля назвал точный счёт финала Евро-2024 Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании Руни назвал игрока, который забьёт победный гол в финале Евро-2024 Мората рассказал, как в сборной Испании относятся к Ямалю Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Стало известно, сколько заработает Испания за победу на Евро-2024 Король Великобритании сделал заявление после поражения Англии в финале Евро-2024 Ямаль получил награду после финала Евро-2024 Испания сыграет с Аргентиной в Финалиссиме Иньеста высказался о выступлении Ямаля на Евро
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024 Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Лахиялов: «Месси принёс Аргентине титул чемпиона мира, а на Евро никто не сверкает»
Спортивные новости
Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Официально: Трусова вернулась в профессиональный спорт Крейчикова выиграла Уимблдон Джокович уверенно вышел в финал Уимблдона Медведев уступил Алькарасу в полуфинале Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
15 Июля
23:47 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» снова будет доминировать весь сезон» — Смородская
23:20 · Россия. Премьер-лига
Данила Козлов: Не пошёл бы в «Краснодар», если бы не верил в чемпионство
22:27 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра заявил, что готов к конкуренции с Соболевым
21:54 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» планирует значительно увеличить зарплату Клаудиньо слухи
21:35 · Россия. Премьер-лига
«Акрон» подпишет нападающего «Родины»
21:31 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» с «Уфой» так и не размочили счёт
21:17 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» придержал трансфер Клаудиньо во «Фламенго» — раскрыта причина слухи
21:06 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис подтвердил, что подрался в баре
21:00 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Сейчас имеется ряд команд, которые могут бороться с «Зенитом», нас ждёт интересный чемпионат» эксклюзив
20:51 · Россия. Премьер-лига
Ещенко: «Думаю, Зобнин будет капитаном «Спартака»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Мостовой заявил, что «Зенит» по всем пунктам превосходит «Спартак»
20:33 · Россия. Премьер-лига
В ПАОКе высказались о сорвавшемся трансфере Чалова
20:27 · Россия. Премьер-лига
Даниил Денисов: «Спартак» готов к первой игре» 1
20:25 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Жду начала чемпионата России, Евро-2024 скучный был» эксклюзив
20:09 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: Алексей Миранчук усилил бы «Спартак»
20:09 · Россия. Премьер-лига
Агент Дапо подтвердил интерес к игроку от махачкалинского «Динамо» эксклюзив
19:55 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Жду старта РПЛ, у нас интересный чемпионат» эксклюзив
19:49 · Россия. Премьер-лига
Мелёшин: «Мы чуть больше времени уделяем стандартам»
19:47 · Россия. Премьер-лига
Данила Козлов: «Не чувствуется, что «Зенит» на голову сильнее, но им повезло»
19:39 · Россия. Премьер-лига
Мелёшин: «Станкович — очень умный тренер»
19:31 · Россия. Премьер-лига
Мелёшин — о Жозе: «Если человек забил 80 голов в Ла Лиге, он обладает какими-то хорошими качествами»
19:23 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Дзюба даже бесплатно не нужен клубам РПЛ»
19:16 · Россия. Премьер-лига
Руслан Литвинов заявил, что в новом сезоне будет доволен только чемпионством 2
19:10 · Россия. Премьер-лига
Литвинов ответил на вопрос о возможном уходе Соболева в «Зенит»
18:53 · Чемпионат Европы 2024
Полузащитник «Спартака» Денисов выделил сборные, которые ему понравились на Евро эксклюзив
Все новости
Рекомендуем