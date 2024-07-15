«Зенит» снова будет доминировать весь сезон» — Смородская

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о предстоящем розыгрыше чемпионата России.

«Мне кажется, что «Зенит» снова будет доминировать весь сезон. У «Локомотива» нет состава, у «Краснодара» тоже. Непонятно, за счет чего будут конкурировать ЦСКА и «Спартак», — приводит слова Смородской Metaratings.

Напомним, «Зенит» является победителем Российской премьер-лиги на протяжении шести последних лет.

Старт нового розыгрыша РПЛ запланирован на 20 июля. В первом матче сезона «Локомотив» примет на своем поле дебютанта чемпионата — тольяттинский «Акрон». Начало встречи запланировано на 15:00 по мск.