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Данила Козлов: Не пошёл бы в «Краснодар», если бы не верил в чемпионство

15 Июля 2024 • 23:20 Комментировать
Ахмат
...
Краснодар
21.07 20:00

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов ответил на вопрос о том, можно ли «Зенит» досрочно считать чемпионом России.

«Конечно, нет. Я верю в наше чемпионство. Если бы было иначе, я бы сюда не перешел», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

Напомним, текущим летом 19-летний футболист перебрался в «Краснодар» из «Балтики».

13 июля кубанский клуб проиграл «Зениту» в матче OLIMPBET Суперкубка России. Встреча между командами завершилась со счетом 2:4.

Козлов не попал в стартовый состав своей команды, однако вышел на поле на 76-й минуте. Отметиться результативными действиями ему не удалось.

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