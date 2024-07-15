Кассьерра заявил, что готов к конкуренции с Соболевым

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра поделился комментарием о возможном приходе в команду нападающего «Спартака» Александра Соболева.

— Соболев в «Зените»? Я ничего не слышал об этом. Это хороший игрок. Конкуренция с ним? Конечно, я готов, — приводит слова Кассьерры портал «РБ Спорт».

В прошедшей кампании 27-летний Соболев появился на поле в 34 встречах с учетом всех турниров, десять раз поразил ворота соперников и стал автором девяти результативных передач.

Действующий трудовой договор Соболева со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость форварда в 7,5 миллионов евро.