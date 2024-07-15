«Зенит» планирует значительно увеличить зарплату Клаудиньо

Санкт-петербургский «Зенит» пытается сохранить в команде бразильского полузащитника Клаудиньо.

Как утверждает журналист Вене Касагранде, «Зенит» предложил 27-летнему хавбеку новый трудовой договор с серьезным увеличением заработной платы, но игрок не собирается его подписывать. Сообщается, что Клаудиньо настроен уйти во «Фламенго».

Ранее появилась информация, что «Зенит» согласился продать полузащитника в бразильский клуб, однако позже решил приостановить трансфер.

Контракт Клаудиньо с «сине-бело-голубыми» рассчитан до 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.